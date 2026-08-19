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Villas en venta en Thessaly, Grecia

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South Pilio Municipality
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11 propiedades total found
Villa en Achillio, Grecia
Villa
Achillio, Grecia
Área 250 m²
En venta 2-almacén villa de 250 metros cuadrados en el centro de Grecia. Una magnífica vista…
$2,48M
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Villa en Argalasti, Grecia
Villa
Argalasti, Grecia
Dormitorios 9
Área 320 m²
Venta villa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 7 dor…
$944,567
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Villa en Volos, Grecia
Villa
Volos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
En venta 4 - villa de 300 metros cuadrados en Volos - Pilio. El sótano semi - consta de dorm…
$920,953
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Villa en Promyri, Grecia
Villa
Promyri, Grecia
Área 440 m²
Ofrecemos para la venta villa aislada en el sur de Pelion. La villa cuenta con 5 dormitorios…
$3,13M
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Villa en Thessaly, Grecia
Villa
Thessaly, Grecia
Área 383 m²
Nos complace ofrecerle una magnífica villa en el pintoresco pueblo en el este de Pelion. Est…
$743,846
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Villa en Milies, Grecia
Villa
Milies, Grecia
Área 400 m²
Ofrecemos a la venta una villa de lujo en el pueblo de Southern Pelion, cerca de Volos. Grea…
$7,08M
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TekceTekce
Villa en Neochori, Grecia
Villa
Neochori, Grecia
Dormitorios 4
Área 235 m²
Venta villa de 2 plantas de 235 metros cuadrados en el centro de Grecia. Semi-basement const…
$413,248
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Villa en Trikeri, Grecia
Villa
Trikeri, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta villa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Volos-Pilio. El sótano consiste en un al…
$472,283
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Villa en Thessaly, Grecia
Villa
Thessaly, Grecia
Dormitorios 6
Área 640 m²
Se vende villa de 3 plantas de 640 metros cuadrados en las Espóradas. La planta baja consta …
$2,36M
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Villa en Kala Nera, Grecia
Villa
Kala Nera, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta villa de 2 plantas de 270 metros cuadrados en Volos-Pilio. Planta baja consta de 3 dor…
$1,00M
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Villa 3 habitaciones en Skiathos, Grecia
Villa 3 habitaciones
Skiathos, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 600 m²
Villa for Sale in Skiathos, Greece Presenting an exquisite self-catering luxury villa on …
$292,099
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Parámetros de las propiedades en Thessaly, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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