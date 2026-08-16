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Adosados en Venta en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia

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Adosado Adosado 4 habitaciones en Aliveri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Aliveri, Grecia
Dormitorios 4
Área 196 m²
Venta de maisonette de 196 metros cuadrados en la isla de Euboea. La maisonette tiene 2 nive…
$224,335
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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