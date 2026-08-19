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Casas de campo en venta en Serres Regional Unit, Grecia

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Amphipolis Municipality
4
Serres Municipality
3
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10 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 235 m²
Venta Casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en Salónica. El sótano consta de un aseo, 2 …
$554,933
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
$224,335
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Casa de campo 4 habitaciones en Serres Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Serres Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Se vende casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$401,441
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
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Casa de campo 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Asprovalta. Semi-basement consta de salón…
$177,106
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Casa de campo 2 habitaciones en Pentapoli, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Pentapoli, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta casa de 1 plantas de 65 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$85,011
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Casa de campo en Kerkini, Grecia
Casa de campo
Kerkini, Grecia
Área 127 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 127 metros cuadrados en el norte de Grecia. La…
$91,405
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
$224,335
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Casa de campo 5 habitaciones en Neos Skopos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neos Skopos, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Serres. El sótano consta de un dormitorio…
$389,634
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Casa de campo en Ano Vrontou, Grecia
Casa de campo
Ano Vrontou, Grecia
Área 100 m²
Venta 1 tienda de 100 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. La casa consta de 2 dormitori…
$151,376
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