Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of West Athens
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vista a la montaña

Casas en la montaña en Venta en Regional Unit of West Athens, Grecia

Municipality of Peristeri
16
Municipality of Ilion
9
Municipality of Petroupoli
4
Municipality of Chaidari
3
Casa Borrar
Eliminar
8 propiedades total found
Villa 9 habitaciones en Municipality of Petroupoli, Grecia
Villa 9 habitaciones
Municipality of Petroupoli, Grecia
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 800 m²
Piso -1/4
For sale 4-storey villa of 800 sq.meters in Athens. Semi-basement consists of one bedroom, l…
$2,54M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Piso 4/5
For sale under construction maisonette of 81 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 level…
$473,381
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 1 habitación en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 1 habitación
Municipality of Ilion, Grecia
Habitaciones 1
Área 119 m²
For sale maisonette of 119 sq.meters in Athens. The maisonette has one level. The proper…
$502,246
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 5/6
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 5a pla…
$548,429
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 3
For sale 3-storey house of 360 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 bedrooms, l…
$1,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Piso 5/6
Venta de maisonette de 155 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 5a pla…
$715,844
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Nils OttNils Ott
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 113 m²
Piso 5/7
For sale under construction maisonette of 113 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 leve…
$438,743
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 3/4
For sale maisonette of 124 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$490,700
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Regional Unit of West Athens

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of West Athens, Grecia

con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir