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Casas de campo en venta en Regional Unit of West Athens, Grecia

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6 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Atenas Oeste: Peristeri - 125 metros cuadrados, 2 dormi…
$192,285
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Área 279 m²
$396,224
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Dormitorios, 1 Bañ…
$477,800
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Casa de campo en Municipality of Ilion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Ilion, Grecia
Área 80 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 80 metros cuadrados en Atenas. El sótano const…
$294,050
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 201 m²
Para la venta -- Residencial Otras propiedades -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon…
$489,453
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Casa de campo en Municipality of Ilion, Grecia
Casa de campo
Municipality of Ilion, Grecia
Nº de cuartos de baño 1
Área 187 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Rimini 300 Sq.m., …
$291,341
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