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Propiedades residenciales en venta en Regional Unit of West Athens, Grecia

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Municipality of Peristeri
25
Municipality of Ilion
21
Municipality of Petroupoli
3
56 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 3
Este moderno apartamento de una habitación ocupa la planta baja de un edificio construido en…
$289,562
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Apartamento 1 habitacion en Attica, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Attica, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 1/2
Venta: Un apartamento moderno y totalmente amueblado actualmente en construcción en Aigaleo,…
$289,562
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Petroupoli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Petroupoli, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/5
Terra Rock Residences Apartamentos de inversión con parking privado en Atenas (Petroupoli…
$351,387
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Micheli 100 Sq…
$262,207
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Estudio 1 habitacion en Attica, Grecia
Estudio 1 habitacion
Attica, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Estudios en venta – 3 minutos caminando desde el metro EgaleoEdificio totalmente renovado qu…
$104,984
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Número de plantas 4
Apartamento I4 – Terrace Heights, Peristeri en la planta baja del edificio
$292,581
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta de maisonette de 82 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pis…
$354,213
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Número de plantas 4
Apartamento I2 – Terrace Heights, Peristeri en la planta baja del edificio
$286,844
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Área 128 m²
Venta apartamento de 128 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$304,623
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 1
Área 77 m²
En Venta - Apartamento residencial -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Agios Fanourios 77 Sq.…
$122,363
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Atenas Oeste: Peristeri - 125 metros cuadrados, 2 dormi…
$192,285
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$289,274
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$501,801
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta apartamento de 97 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$318,791
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Ilion west of Athens Palatiani area, apartment of 90 sq.m. corner airy and bright 2nd floor …
$227,246
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/4
Apartamento A9 – Terrace Heights, Peristeri en la primera planta del edificio
$298,317
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Área 117 m²
Venta dúplex de 117 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 2a planta y 3a pla…
$218,431
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Área 279 m²
$396,224
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Atenas Oeste: Peristeri - 75 metros cuadrados,…
$128,190
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Villa en Municipality of Ilion, Grecia
Villa
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 59 m²
Situado en el vibrante y verde barrio de Ilion, Curve Project, Curve Park 6 ofrece una mezcl…
$331,767
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 3/4
Apartamento C2 – Terrace Heights, Peristeri en el 3er piso del edificio
$298,317
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 50 m²
Número de plantas 4
Apartamento I7 – Terrace Heights, Peristeri en la planta baja del edificio
$298,317
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Peristeri, Grecia
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Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 4
Apartamento I6 – Terrace Heights, Peristeri en la planta baja del edificio
$298,317
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Área 90 m²
Venta apartamento de 90 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$360,116
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Apartamento en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento
Municipality of Ilion, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$176,551
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Petroupoli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Petroupoli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Athens West: Petroupoli 107 Sq.m., 3 Dormitori…
$367,090
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Ilion, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
En Venta - Apartamento residencial -- Atenas oeste: Ilion-Nea Liosia 42 metros cuadrados, 1 …
$87,402
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Peristeri, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Atenas Oeste: Peristeri - 61 metros cuadrados,…
$122,363
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Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
En Venta - Apartamento residencial -- Atenas Oeste: Peristeri - Kipoupoli 80 metros cuadrado…
$151,497
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Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Peristeri, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 4
Apartamento I5 – Terrace Heights, Peristeri en la planta baja del edificio
$294,875
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Tipos de propiedades en Regional Unit of West Athens

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