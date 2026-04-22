Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Chaidari
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Municipality of Chaidari, Grecia

Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Maisonette a la venta 100 metros cuadrados en Chaidari.Se encuentra en la planta baja, const…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Área 279 m²
$396,224
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Dormitorios, 1 Bañ…
$477,800
Dejar una solicitud
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipality of Chaidari, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir