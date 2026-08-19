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Adosados en Venta en Regional Unit of West Athens, Grecia

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Municipality of Ilion
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3 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta de maisonette de 82 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pis…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 3
Área 124 m²
Venta de maisonette de 124 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$501,801
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Adosado Adosado en Municipality of Ilion, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Ilion, Grecia
Área 119 m²
Venta de maisonette de 119 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un nivel. La pro…
$513,608
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of West Athens, Grecia

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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