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Apartamentos de varios niveles con piscina en venta en Regional Unit of South Athens, Grecia

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Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 182 m²
Piso 4/5
Apartamento de dos niveles con piscina privada y aparcamiento en un prestigioso complejo res…
$1,27M
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Parámetros de las propiedades en Regional Unit of South Athens, Grecia

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