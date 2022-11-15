Inmuebles comerciales Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Propiedad comercial independiente 1.110 metros cuadrados en venta – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi
Precio de venta: 2.200.000 € (Negociable)
Una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más destacados de la avenida Mesogeion, Atenas, Grecia. Una propiedad comercial independiente con una superficie total de 1.110 metros cuadrados está disponible para la venta, con una amplia fachada y amplias zonas auxiliares, ideales para la ocupación del propietario o para fines de inversión.
Características de la propiedad
La propiedad se encuentra en un punto estratégico de Agia Paraskevi, con acceso directo a la avenida Mesogeion, Attiki Odos, la estación de metro “Doukissis Plakentias”, y el aeropuerto internacional de Atenas. La zona alberga grandes empresas, actividades comerciales y servicios, lo que garantiza una alta visibilidad y accesibilidad.
Gracias a su diseño funcional, amplia fachada y plazas de aparcamiento privado, la propiedad es ideal para:
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