Inmuebles comerciales Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Propiedad comercial independiente 1.110 metros cuadrados en venta – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi

Precio de venta: 2.200.000 € (Negociable)



Una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más destacados de la avenida Mesogeion, Atenas, Grecia. Una propiedad comercial independiente con una superficie total de 1.110 metros cuadrados está disponible para la venta, con una amplia fachada y amplias zonas auxiliares, ideales para la ocupación del propietario o para fines de inversión.

Características de la propiedad

Superficie total: 1.110 metros cuadrados.

Planta baja: 294 metros cuadrados.

Mezzanine: 137,32 metros cuadrados.

Planta baja (semi-basement) uso al por menor: 183.50 metros cuadrados.

Base de referencia: 495,80 metros cuadrados.

Año de construcción: 1997

Aprox. fachada de 20 metros en Mesogeion Avenue

12 a 15 plazas de aparcamiento exclusivas

Ascensor interno

Escalinatas internas que conectan todos los niveles

Espacios auxiliares, cocina del personal y múltiples instalaciones para WC

Se han completado todas las regularizaciones necesarias de planificación urbana.

La propiedad se encuentra en un punto estratégico de Agia Paraskevi, con acceso directo a la avenida Mesogeion, Attiki Odos, la estación de metro “Doukissis Plakentias”, y el aeropuerto internacional de Atenas. La zona alberga grandes empresas, actividades comerciales y servicios, lo que garantiza una alta visibilidad y accesibilidad.

Gracias a su diseño funcional, amplia fachada y plazas de aparcamiento privado, la propiedad es ideal para:

cadenas minoristas y almacenes,

showrooms,

oficinas corporativas,

centros médicos o de diagnóstico,

gimnasios e instalaciones de bienestar,

instituciones educativas,

Los inversores que buscan un activo de alto perfil con un fuerte potencial de desarrollo.

Para más información o para organizar una vista, por favor contáctenos.