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Inmuebles comerciales Independent Commercial Property 1,110 sq.m.

Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
de
$2,53M
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ID: 33340
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 7/8/26

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  • País
    Grecia
  • Región / estado
    Attica
  • Barrio
    Regional Unit of North Athens
  • Ciudad
    Municipality of Agia Paraskevi
  • Dirección
    Mesogeion, 494

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Propiedad comercial independiente 1.110 metros cuadrados en venta – 490-492 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi

Precio de venta: 2.200.000 € (Negociable)

Una excelente oportunidad de inversión en uno de los lugares más destacados de la avenida Mesogeion, Atenas, Grecia. Una propiedad comercial independiente con una superficie total de 1.110 metros cuadrados está disponible para la venta, con una amplia fachada y amplias zonas auxiliares, ideales para la ocupación del propietario o para fines de inversión.

Características de la propiedad

  • Superficie total: 1.110 metros cuadrados.
  • Planta baja: 294 metros cuadrados.
  • Mezzanine: 137,32 metros cuadrados.
  • Planta baja (semi-basement) uso al por menor: 183.50 metros cuadrados.
  • Base de referencia: 495,80 metros cuadrados.
  • Año de construcción: 1997
  • Aprox. fachada de 20 metros en Mesogeion Avenue
  • 12 a 15 plazas de aparcamiento exclusivas
  • Ascensor interno
  • Escalinatas internas que conectan todos los niveles
  • Espacios auxiliares, cocina del personal y múltiples instalaciones para WC
  • Se han completado todas las regularizaciones necesarias de planificación urbana.

La propiedad se encuentra en un punto estratégico de Agia Paraskevi, con acceso directo a la avenida Mesogeion, Attiki Odos, la estación de metro “Doukissis Plakentias”, y el aeropuerto internacional de Atenas. La zona alberga grandes empresas, actividades comerciales y servicios, lo que garantiza una alta visibilidad y accesibilidad.

Gracias a su diseño funcional, amplia fachada y plazas de aparcamiento privado, la propiedad es ideal para:

  • cadenas minoristas y almacenes,
  • showrooms,
  • oficinas corporativas,
  • centros médicos o de diagnóstico,
  • gimnasios e instalaciones de bienestar,
  • instituciones educativas,
  • Los inversores que buscan un activo de alto perfil con un fuerte potencial de desarrollo.

Para más información o para organizar una vista, por favor contáctenos.

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    Casa entregada
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
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Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
Educación
Cuidado de la salud

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Inmuebles comerciales Independent Commercial Property 1,110 sq.m.
Municipality of Agia Paraskevi, Grecia
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