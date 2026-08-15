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Apartamentos en venta en Municipal Unit of Cholargos, Grecia

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6 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 1
Holargos, Faneromeni: Vendido en planta de construcción apartamento en un punto muy prenomio…
$524,443
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 143 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Apartamentos de lujo en una ubicación ideal en Holargos. con sótano y caseta de pilotaje En …
$413,466
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$444,869
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
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Área 143 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Papagos Cholargos, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
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$423,934
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Cholargos, Grecia

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