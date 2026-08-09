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Apartamentos en venta en Regional Unit of Islands, Grecia

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Municipality of Troizinia Methana
8
Municipal Unit of Troizinia
7
Municipality of Aegina
5
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14 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$194,817
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 57 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$318,791
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta apartamento de 51 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$247,949
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Agia Marina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
Marina Pearl AeginaInvertir en Serenidad Isla. Secure European Residency.Marina Pearl Aegina…
$295,780
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Apartamento 6 habitaciones en Municipality of Salamina, Grecia
Apartamento 6 habitaciones
Municipality of Salamina, Grecia
Dormitorios 6
Área 183 m²
Venta apartamento de 183 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$590,354
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$348,309
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta apartamento de 175 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la prime…
$684,811
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$330,598
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Apartamento en Methana, Grecia
Apartamento
Methana, Grecia
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Peloponnese. Piso tiene diseño interior. Los pro…
$174,745
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/3
Apartamentos en la isla de Aegina 1 + 1 en un nuevo complejo situado en el complejo de Agia …
$297,645
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$188,913
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Perdika, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Perdika, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
A solo una hora de Atenas, en el asentamiento más encantador junto al mar de Aeginetissa en …
$280,403
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Apartamento 1 habitacion en Portes, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Portes, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Venta es un apartamento totalmente amueblado y renovado de 45 metros cuadrados en Portes Aeg…
$142,716
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Aegina, Ática, Grecia
$202,543
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Tipos de propiedades en Regional Unit of Islands

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Regional Unit of Islands, Grecia

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