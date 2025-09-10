Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Regional Unit of East Attica, Grecia

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 4a, 5a y 6a planta (3 niveles), situado en la zona de Glyfada.
$2,11M
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1
Maisonette en venta, 1a planta (2 niveles), situada en la zona de Voula.
$877,280
Parámetros de las propiedades en Regional Unit of East Attica, Grecia

