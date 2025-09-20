Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Grecia
  3. Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
  4. Residencial
  5. Apartamentos multinivel

Apartamentos de varios niveles en venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

2 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1
Maisonette en venta, 1a planta (2 niveles), situada en la zona de Voula. La propiedad tiene …
$877,280
Dejar una solicitud
Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 4a, 5a y 6a planta (3 niveles), situado en la zona de Glyfada. La pr…
$2,11M
Dejar una solicitud
