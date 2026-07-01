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Villas con garaje en venta en Polygyros Municipality, Grecia

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2 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 378 m²
Piso -2/-2
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en e…
$856,233
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Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso -1/-1
Presentando esta exquisita casa unifamiliar situada en la pintoresca región de Halkidiki, Gr…
$188,371
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Agencia
Halkidiki Properties
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Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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