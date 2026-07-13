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Villas del mar en venta en Oraiokastro, Grecia

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1 propiedad total found
Villa en Oreokastro Municipality, Grecia
Villa
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 500 m²
En venta 5 - villa de 500 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano semi - co…
$1,25M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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