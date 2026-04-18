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Villas en la montaña en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

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Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 386 m²
Venta villa de 386 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la montaña se abre des…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Piscina
Baratos
De lujo
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