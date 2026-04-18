Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Neo Psychiko
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Vista a la montaña

Casas de campo en la montaña en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

Casa de campo Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 6
Área 176 m²
Venta Casa de 3 plantas de 176 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir