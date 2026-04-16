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Casas con piscina en Venta en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

Municipal Unit of Troizinia
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12 propiedades total found
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 3 dormit…
$1,83M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,56M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 9
Área 770 m²
Venta villa de 5 plantas de 770 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormit…
$5,21M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 436 m²
Venta villa de 3 plantas de 436 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$613,968
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 217 m²
Venta Casa de 3 plantas de 217 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,36M
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Nils OttNils Ott
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 510 m²
En venta 2-almacén villa de 510 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de dormito…
$4,13M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 255 m²
Venta villa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$944,567
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 293 m²
Venta en construcción Villa de 2 plantas de 293 metros cuadrados en Attica. Planta baja cons…
$1,42M
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Villa en Galatas, Grecia
Villa
Galatas, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende villa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,30M
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Tipos de propiedades en Municipality of Troizinia Methana

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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De lujo
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