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Casas en la montaña en Venta en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

Municipal Unit of Troizinia
44
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19 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$1,48M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 3 dormit…
$1,83M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Alanya HomeAlanya Home
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 153 m²
Venta Casa de 2 plantas de 153 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$578,547
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Venta de maisonette de 50 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 2a plan…
$212,528
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$779,268
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Nils OttNils Ott
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,56M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 530 m²
Venta villa de 3 plantas de 530 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,71M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 400 m²
Se vende villa de 400 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,42M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 9
Área 770 m²
Venta villa de 5 plantas de 770 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormit…
$5,21M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 436 m²
Venta villa de 3 plantas de 436 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$613,968
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 250 m²
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y la sencillez estética en esta exquisita casa…
$590,354
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 255 m²
Venta villa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$944,567
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$425,055
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$684,811
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Villa en Galatas, Grecia
Villa
Galatas, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 2 niveles. El primer piso…
$1,02M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende villa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
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Tipos de propiedades en Municipality of Troizinia Methana

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Troizinia Methana, Grecia

con Vistas al mar
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