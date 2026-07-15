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Casas del mar en Venta en Municipality of Southern Corfu, Grecia

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
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2 propiedades total found
Casa de campo en Argirades, Grecia
Casa de campo
Argirades, Grecia
Área 200 m²
En venta, una casa de campo compuesta por tres apartamentos. En la planta baja hay dos apart…
$472,283
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Grekodom Development
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Villa en Pentati, Grecia
Villa
Pentati, Grecia
Área 290 m²
Venta villa de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Extras incluidos con la propiedad: …
$732,039
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Tipos de propiedades en Municipality of Southern Corfu

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Southern Corfu, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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