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Casas en la montaña en Venta en Municipality of Southern Corfu, Grecia

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
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4 propiedades total found
Casa de campo en Agios Mattheos, Grecia
Casa de campo
Agios Mattheos, Grecia
Área 230 m²
En venta, una casa de 230 metros cuadrados que se encuentra en una parcela de 1.200 metros c…
$589,174
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Casa de campo en Argirades, Grecia
Casa de campo
Argirades, Grecia
Área 200 m²
En venta, una casa de campo compuesta por tres apartamentos. En la planta baja hay dos apart…
$472,283
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Villa en Pentati, Grecia
Villa
Pentati, Grecia
Área 290 m²
Venta villa de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Extras incluidos con la propiedad: …
$732,039
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OkeaskOkeask
Casa de campo 5 habitaciones en Pentati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pentati, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$389,634
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Tipos de propiedades en Municipality of Southern Corfu

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Southern Corfu, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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