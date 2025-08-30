Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas con piscina en Venta en Municipality of Glyfada, Grecia

4 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Glyfada sur cerca del centro del municipio maisonette 130 construcción de lujo de nueva cons…
$993,268
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, bajo construcción maisonette de lujo 128sq.m. const…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, en construcción de lujo maisonette 155sq.m. constru…
$1,05M
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 155 m²
Glyfada sur de la zona de Atenas Aixoni, en construcción de lujo maisonette 155sq.m. constru…
$1,34M
Dejar una solicitud
