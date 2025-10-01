Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas del mar en Venta en Municipality of Glyfada, Grecia

13 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
$2,48M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Área 230 m²
Número de plantas 1
Una hermosa villa está en venta en el prestigioso suburbio de Atenas, Voula. Este es uno de …
$1,11M
$1,11M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 2. El tercer piso…
$3,51M
$3,51M
AdriastarAdriastar
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un d…
$1,54M
$1,54M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$2,22M
$2,22M
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Piso -1/1
Venta de maisonette de 390 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 4 niveles. El sót…
$1,64M
$1,64M
Estate Service 24Estate Service 24
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 3/4
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$661,299
$661,299
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,05M
$1,05M
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 370 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 2 niveles. El tercer piso…
$2,79M
$2,79M
Property InvestProperty Invest
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 6/1
Venta en maisonette de construcción de 160 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$1,40M
$1,40M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Número de plantas 4
En venta 4-almacén villa de 380 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de un dormitori…
$1,76M
$1,76M
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/6
Venta en maisonette de construcción de 130 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$994,875
$994,875
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
$1,10M

