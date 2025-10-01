Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Municipality of Glyfada, Grecia

15
20
42
15 propiedades total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 3
For sale 4-storey house of 270 sq.meters in Athens. Ground floor consists of one bedroom, …
$2,48M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 240 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 2. El tercer piso…
$3,51M
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Número de plantas 1
En venta 4 -casa de 270 metros cuadrados en Atenas. El semisótano consta de un dormitorio, u…
$2,57M
Dejar una solicitud
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 510 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 510 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un almacé…
$1,49M
Dejar una solicitud
Casa de campo 15 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 15 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 9
Área 640 m²
Número de plantas 1
En venta 4-almacén villa de 640 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala de…
$4,21M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 232 m²
Número de plantas 1
Se vende casita de 232 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. El cuarto piso…
$1,40M
Dejar una solicitud
ResideReside
Adosado Adosado 6 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Piso 3
Venta de maisonette de 225 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3a pla…
$2,22M
Dejar una solicitud
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 185 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$842,717
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 1 plantas de 120 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, …
$643,742
Dejar una solicitud
Property InvestProperty Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 116 m²
Piso 3/4
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 3er pi…
$661,299
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 750 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 5 plantas de 750 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Piso 4/5
Venta en construcción maisonette de 150 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$1,05M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 5/6
Venta en maisonette de construcción de 130 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$994,875
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 5/6
For sale under construction maisonette of 127 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$1,10M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 139 m²
Piso 4/5
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 4a pla…
$444,767
Dejar una solicitud

