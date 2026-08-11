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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia

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Municipal Unit of Neo Psychiko
62
2 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 3/5
Simeonoglou 11, Nea Filothei - C1 (ACROPOLIS & SEA VIEW) / 3 bedrooms & 2 bathrooms / 141,7 …
$754,427
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 100 m²
$497,206
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia

Baratos
De lujo
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