Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Ermionida
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Piscina

Casas con piscina en Venta en Municipality of Ermionida, Grecia

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
Casa Borrar
Eliminar
22 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 292 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 2 plantas de 292 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$1,64M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$1,56M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 1000 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Plant…
$4,68M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,85M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 8 habitaciones en Agios Aimilianos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Agios Aimilianos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,34M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,35M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Turn KeyTurn Key
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Venta en construcción Casa de 1 planta de 122 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Erm…
$728,148
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,58M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 210 m²
Piso 2/1
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,84M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Vienna PropertyVienna Property
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$1,96M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 1
En venta en construcción 2 - villa de 200 metros cuadrados en el este del Peloponeso . La pl…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,11M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,61M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 12 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 480 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 1
Venta villa de 1 plantas de 270 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Villa …
$2,68M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 350 m²
Número de plantas 1
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$936,353
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 218 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 218 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$445,242
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. L…
$5,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Número de plantas 1
------ Un Haven de Tranquility y Lujo en Porto Heli Bienvenido a una propiedad que combina …
$1,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Tipos de propiedades en Municipality of Ermionida

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Ermionida, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir