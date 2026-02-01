Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en la montaña en Venta en Municipality of Ermionida, Grecia

Municipal Unit of Kranidi
70
Municipal Unit of Ermioni
20
18 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso -1/1
Venta villa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,85M
Villa 8 habitaciones en Agios Aimilianos, Grecia
Villa 8 habitaciones
Agios Aimilianos, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 650 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 650 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,34M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,35M
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 348 m²
Venta en construcción villa de 348 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. La …
$2,58M
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 203 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$1,17M
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$2,11M
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 964 m²
Aquí está la traducción al inglés: Venta: Villa de 4 pisos (964 metros cuadrados) en Porto H…
$4,61M
Villa 12 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 12 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 12
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 480 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 2 plantas de 480 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
Precio en demanda
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Área 125 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 0 plantas de 125 metros cuadrados en Peloponnese. Extras incluidos con la prop…
$474,029
Villa 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 270 m²
Piso 1
Venta villa de 1 plantas de 270 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Villa …
$2,68M
Villa 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 1
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-b…
$1,76M
Villa 1 habitación en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 1 habitación
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 1
Área 350 m²
Número de plantas 1
------ Introducción: Descubre la tranquilidad y el encanto tradicional en esta villa única e…
$936,353
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 215 m²
Número de plantas 1
Venta casa de 4 plantas de 215 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$311,027
Villa 7 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 7 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 300 m²
Venta villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,05M
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Piso -1
Venta Casa de 3 plantas de 167 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Semi-ba…
$506,858
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 2 plantas de 124 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$538,403
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta …
$643,742
Villa 11 habitaciones en Municipality of Ermionida, Grecia
Villa 11 habitaciones
Municipality of Ermionida, Grecia
Habitaciones 11
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 100 m²
Número de plantas 1
Se vende villa de 3 plantas de 1100 metros cuadrados en el este del Peloponeso - Ermionida. …
Precio en demanda
Tipos de propiedades en Municipality of Ermionida

villas
casas de campo
adosados

Parámetros de las propiedades en Municipality of Ermionida, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
