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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Dafni Ymittos, Grecia

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Municipal Unit of Dafni
6
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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