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Locales comerciales en venta en Municipality of Corinth, Grecia

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Municipal Unit of Corinth
3
6 propiedades total found
Propiedad comercial en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial
Municipality of Corinth, Grecia
Primera propiedad comercial de planta baja de 184 metros cuadrados en venta en la zona coste…
$285,677
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Sideris Real Estate
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Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
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Grekodom Development
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Propiedad comercial 270 m² en Assos, Grecia
Propiedad comercial 270 m²
Assos, Grecia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 270 m²
En venta - Residencial Otras propiedades - Korinthia: Assos-Lechaio 270 Sq.m., 9 habitacione…
$524,414
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TekceTekce
HOTEL FOR SALE en Municipality of Corinth, Grecia
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 15
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Número de plantas 2
Complejo de quince apartamentos autónomos en alquiler muy cerca del mar. Los apartamentos so…
$938,794
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Sideris Real Estate
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English, Русский, Ελληνικά
Propiedad comercial 135 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial 135 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Código de propiedad: 581758 - Maisonette FOR SALE in Loutraki-Perachora Isthmia for €350.000…
$438,713
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Propiedad comercial 135 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial 135 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Código de propiedad: 581755 - Casa para la venta en Loutraki-Perachora Isthmia por 450.000 €…
$438,713
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