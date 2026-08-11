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Locales comerciales en venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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3 propiedades total found
Propiedad comercial 135 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial 135 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Código de propiedad: 581758 - Maisonette FOR SALE in Loutraki-Perachora Isthmia for €350.000…
$438,713
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Hotel 1 460 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 18
Área 1 460 m²
Venta hotel de 1460 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El hotel tiene 3 niveles.…
$2,60M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Propiedad comercial 135 m² en Municipality of Corinth, Grecia
Propiedad comercial 135 m²
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 135 m²
Código de propiedad: 581755 - Casa para la venta en Loutraki-Perachora Isthmia por 450.000 €…
$438,713
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