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Apartamentos con piscina en venta en Municipality of Aegina, Grecia

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condos
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/3
Apartamentos en la isla de Aegina 1 + 1 en un nuevo complejo situado en el complejo de Agia …
$297,645
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

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