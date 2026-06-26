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Casas con piscina en Venta en Municipal Unit of Solygeia, Grecia

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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta Casa de 2 plantas de 165 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de un dor…
$743,846
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Agencia
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Solygeia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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