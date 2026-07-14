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Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Nafplio, Grecia

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1 propiedad total found
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Nafplio, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$897,339
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nafplio, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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