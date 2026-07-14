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Casas con piscina en Venta en Municipal Unit of Nafplio, Grecia

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Villa en Municipality of Nafplio, Grecia
Villa
Municipality of Nafplio, Grecia
Dormitorios 4
Área 471 m²
Venta villa de 1 plantas de 471 metros cuadrados en Peloponnese. Villa consta de 4 dormitori…
$2,13M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Nafplio, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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