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Casas del mar en Venta en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

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1 propiedad total found
Villa en Pentati, Grecia
Villa
Pentati, Grecia
Área 290 m²
Venta villa de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Extras incluidos con la propiedad: …
$732,039
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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