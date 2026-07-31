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Casas en la montaña en Venta en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

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3 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Pentati, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Pentati, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la isla de Corfu. Planta baja consta de 2…
$389,634
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Casa de campo en Agios Mattheos, Grecia
Casa de campo
Agios Mattheos, Grecia
Área 230 m²
En venta, una casa de 230 metros cuadrados que se encuentra en una parcela de 1.200 metros c…
$589,174
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Villa en Pentati, Grecia
Villa
Pentati, Grecia
Área 290 m²
Venta villa de 290 metros cuadrados en la isla de Corfu. Extras incluidos con la propiedad: …
$732,039
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Meliteieis, Grecia

con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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