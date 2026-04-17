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Casas de campo con piscina en venta en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

Ermioni
3
Casa de campo Borrar
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1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Ermioni, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ermioni, Grecia
Dormitorios 6
Área 210 m²
Venta Casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de 2 dorm…
$1,89M
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Ermioni, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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