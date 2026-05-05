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Adosados con piscina en Venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

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2 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Corinth, Grecia
Área 185 m²
Maisonette completamente renovado de 2 niveles con jardín privado, vistas al mar, piscina y …
$613,968
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Dormitorios 4
Área 336 m²
Venta de maisonette de 336 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La maisonette tien…
$826,496
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Corinth, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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