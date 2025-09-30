Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Corinth
  4. Residencial
  5. Casa de campo
  6. Piscina

Casas de campo con piscina en venta en Municipal Unit of Corinth, Grecia

1 propiedad total found
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 1
Venta Casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$784,195
