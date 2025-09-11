Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Assos - Lechaio
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Vista a la montaña

Apartamentos en la montaña en venta en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

Assos
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Corinth, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Corinth, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/2
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en Peloponnese. El apartamento está situado en la s…
$222,384
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Assos Lechaio, Grecia

con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir