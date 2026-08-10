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Apartamentos en venta en Ioanian Islands, Grecia

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Corfú
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
Municipality of Northern Corfu
8
Kassopaia Municipal Unit
8
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47 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Municipio de Zacinto, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipio de Zacinto, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 332 m²
Situado en medio de los exuberantes olivares de la prestigiosa península de Vasilikos, esta …
$2,77M
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Apartamento 2 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 92 m²
Venta apartamento de 92 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$295,177
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$242,045
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Apartamento 3 habitaciones en Agia Eleni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Agia Eleni, Grecia
Dormitorios 3
Área 154 m²
Venta apartamento de 154 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$389,634
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$230,238
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 61 m²
Venta apartamento de 61 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$301,081
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Apartamento en Sinarades, Grecia
Apartamento
Sinarades, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$91,405
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Apartamento 3 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Ioanian Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$631,679
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$421,513
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$430,959
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 1
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$277,467
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Apartamento 2 habitaciones en Gimari, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Gimari, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$283,370
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Apartamento 2 habitaciones en Gimari, Grecia
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Gimari, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$306,984
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Apartamento 1 habitacion en Gimari, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Gimari, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$306,984
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Apartamento en Gimari, Grecia
Apartamento
Gimari, Grecia
Área 38 m²
Apartamento en venta de 38 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento tiene una ub…
$212,264
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Apartamento en Ipsos, Grecia
Apartamento
Ipsos, Grecia
Área 400 m²
Venta 8 apartamentos en la zona de Ypsos. Cada apartamento tiene una superficie de 50 metros…
$1,16M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$655,293
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$495,898
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
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Dormitorios 2
Área 56 m²
Venta apartamento de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$247,924
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Apartamento 2 habitaciones en Ipsos, Grecia
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Ipsos, Grecia
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Área 84 m²
Venta en construcción apartamento de 84 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento…
$129,878
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Apartamento 2 habitaciones en Ioanian Islands, Grecia
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Ioanian Islands, Grecia
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Área 86 m²
Venta apartamento de 86 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$472,283
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Apartamento en Ipsos, Grecia
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Ipsos, Grecia
Área 56 m²
Apartamento en venta de 56 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$171,385
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Gimari, Grecia
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Área 59 m²
Venta apartamento de 59 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$407,344
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Apartamento en Agii Deka, Grecia
Apartamento
Agii Deka, Grecia
Área 57 m²
Venta de negocios de 57 metros cuadrados en la isla de Corfú. En venta, una planta baja de u…
$106,008
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Apartamento en Sinarades, Grecia
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Sinarades, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
$79,980
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Sinarades, Grecia
Área 25 m²
Apartamento en venta de 25 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado…
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Apartamento 3 habitaciones en Kontokali, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Kontokali, Grecia
Dormitorios 3
Área 135 m²
Venta apartamento de 135 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$383,730
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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$596,258
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Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Área 72 m²
Venta apartamento de 72 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado en…
$295,177
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Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en la isla de Corfu. El apartamento está situado e…
$667,100
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Tipos de propiedades en Ioanian Islands

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ioanian Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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