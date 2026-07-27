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Apartamentos con piscina en venta en Ioanian Islands, Grecia

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Corfú
55
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
73
Municipality of Northern Corfu
10
Kassopaia Municipal Unit
10
Apartamento Borrar
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1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Lefkada Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Lefkada Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 1/3
Apartamentos Resort • Golden Visa • Lefkada, Mar Jónico Modernos estudios en un nuevo com…
$285,103
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Tipos de propiedades en Ioanian Islands

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Ioanian Islands, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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