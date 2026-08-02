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Casas con piscina en Venta en Igoumenitsa Municipality, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Área 390 m²
Se vende villa de 2 plantas de 390 metros cuadrados en Epiro. Hay una chimenea. Los propieta…
$1,77M
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Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,74M
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Parámetros de las propiedades en Igoumenitsa Municipality, Grecia

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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