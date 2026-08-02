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Casas con Jardín en Venta en Igoumenitsa Municipality, Grecia

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1 propiedad total found
Villa 17 habitaciones en Sivota, Grecia
Villa 17 habitaciones
Sivota, Grecia
Habitaciones 17
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Número de plantas 2
Luxury Villa 300 sq.m. on a Hill with Sea View in Sivota, Thesprotia. This impressive sin…
$2,33M
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Parámetros de las propiedades en Igoumenitsa Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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