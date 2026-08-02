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Casas en la montaña en Venta en Igoumenitsa Municipality, Grecia

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2 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Plataria, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Plataria, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
Venta Casa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Epirus. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Grekodom Development
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Villa en Sivota, Grecia
Villa
Sivota, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende villa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Epiro. La planta baja consta de 3 dor…
$2,74M
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Parámetros de las propiedades en Igoumenitsa Municipality, Grecia

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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