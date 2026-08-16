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Estudios en venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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Kavala Municipality
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Kavala
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9 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 47 m²
Piso 2
Kavala, En Venta en construcción apartamento 47 metros cuadrados situado en el edificio de l…
$128,005
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Área 50 m²
Piso 1
Kavala: Venta en construcción apartamento 50 metros cuadrados situado en la primera planta d…
$133,823
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Caballo, Alto Kalamitsa: En un nuevo complejo de casas, en venta Apartamento 45 metros cuadr…
$105,451
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It Is RealtyIt Is Realty
Estudio en Kavala Municipality, Grecia
Estudio
Kavala Municipality, Grecia
Área 34 m²
Piso 1
Kavala: En venta en construcción Estudio 34m2 situado en la primera planta de edificio. Cons…
$116,085
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Estudio 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Estudio 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Libre, Nuevo Peramos: Venta apartamento 46 metros cuadrados fachada situada en el edificio d…
$152,323
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Estudio 2 habitaciones en Palio, Grecia
Estudio 2 habitaciones
Palio, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Kavala, Palio: Apartamento de nueva construcción de 60 metros cuadrados, con una planta baja…
$284,598
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1
Kavala, Center: Venta 50 metros cuadrados. Apartamento en la primera planta con ascensor gra…
$128,960
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Estudio 1 habitación en Nea Peramos, Grecia
Estudio 1 habitación
Nea Peramos, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Libre, Nuevo Peramos: Venta apartamento 44 metros cuadrados situado en el edificio de la seg…
$134,079
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Estudio 1 habitación en Kavala Municipality, Grecia
Estudio 1 habitación
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Cavala, Honest Cross: Venta Apartamento 52m2 en un semi-sótano con calefacción central de ac…
$71,504
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Parámetros de las propiedades en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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