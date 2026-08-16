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Villas en venta en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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5 propiedades total found
Villa en Nea Irakleitsa, Grecia
Villa
Nea Irakleitsa, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 700 m²
Property Code: HPS2516 - Villa FOR SALE in Eleftheres Nea Iraklitsa for € 1.500.000 . This …
$1,73M
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Villa 3 habitaciones en Palaiochori, Grecia
Villa 3 habitaciones
Palaiochori, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Pangaio, Paleochori: Se vende a través de la aldea 380 metros cuadrados en 1700 metros cuadr…
$315,459
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Villa 4 habitaciones en Skala Marion, Grecia
Villa 4 habitaciones
Skala Marion, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
The houses have a living area. The kitchen is equipped with a dishwasher. oven, microwave, f…
$536,400
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Villa 3 habitaciones en Palio, Grecia
Villa 3 habitaciones
Palio, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Playa – Modern villas and apartments by the sea in Palio, Kavala When purchasing you can get…
$457,372
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Villa 2 habitaciones en Kirinides, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kirinides, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 192 m²
Villa en venta en Krinides, Filippoi de la prefectura de Kavala por 230.000 € (Listing No ΒΓ…
$241,006
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Parámetros de las propiedades en Eastern Macedonia and Thrace, Grecia

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