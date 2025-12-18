Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Amygdaleonas, Grecia

5 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 106 m²
Philip, Almond: Se vende a través de una casa de 106 metros cuadrados en parcela de 250 metr…
$84,122
Casa 4 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 4 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 183 m²
Piso 2
Philip, Almendro: Apartamento de nueva construcción 1 Y/D (planta baja) en parcela de 200 me…
$168,245
Casa 3 habitaciones en Amygdaleonas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Amygdaleonas, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Philip, Almond: Venta Casa 90 metros cuadrados situado en una parcela de 379 metros cuadrado…
$232,617
Casa 3 habitaciones en Kavala Municipality, Grecia
Casa 3 habitaciones
Kavala Municipality, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Philip, Almond: Una casa de nueva construcción está a la venta en un complejo de 150 metros …
$168,245
Casa 3 habitaciones en Amygdaleonas, Grecia
Casa 3 habitaciones
Amygdaleonas, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
PHILIPPS, AMYGDALEON: Se vende una casa semicompleta de 210 metros cuadrados (186 metros cua…
$168,245
