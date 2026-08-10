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Villas con garaje en venta en Municipality of Malevizi, Grecia

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Villa 4 habitaciones en Municipality of Malevizi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Municipality of Malevizi, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 131 m²
Número de plantas 3
Lujosa villa de piedra en Creta con vistas panorámicas Precio: 340.000 € Una villa úni…
$388,968
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Malevizi, Grecia

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